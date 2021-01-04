Зеленский собрал первое в Новом году совещание и дал ряд поручений

КИЕВ. 4 января. УНН. В последние недели в Украине уменьшается количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время, нужен всесторонний анализ и перспективный прогноз дальнейшей динамики. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании под его председательством, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Так, на совещании Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сегодня на госпитализации находятся 22 802 лица, а пять недель назад таких было в среднем 28-29 тыс.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в стране также наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября - почти 39 тыс.

В то же время глава Минздрава считает, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

"Владимир Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года", - сообщили в пресс-службе.

Также по данным ОП, чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране на сегодня почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Денис Шмыгаль также доложил о ходе выплат помощи в размере 8 тыс. грн бизнесу и наемным работникам в связи с усилением карантина.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что определенное количество компаний боится налоговых проверок после получения материальной помощи.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь, по данным пресс-службы, предложил использовать эту ситуацию для улучшения отношений между государством и бизнесом.

"Предлагаю руководству Министерства финансов и Государственной налоговой службы подумать над тем, как сделать подход к компаниям, которые зарегистрировались на получение помощи, максимально публичным и лояльным. Они должны знать, что государство поддерживает прозрачный бизнес", - сказал он.

Кроме того, Владимиру Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет Министров примет постановление, которое ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

"Глава государства также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц", - информируют в пресс-службе.

Напомним, ранее Зеленский отметил, что Украина может реально получить вакцину от коронавируса уже этой зимой. Представители власти на всех уровнях должны задуматься, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной.