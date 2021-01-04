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"Белорусские записи" никак не повлияют на статус Антоненко, Кузьменко и Дугарь - МВД

"Белорусские записи" никак не повлияют на статус Антоненко, Кузьменко и Дугарь - МВД

Антон Геращенко

КИЕВ. 4 января. УНН. Обнародованная сегодня версия о якобы причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияет на ход дела фигурантов, которых обвиняют в убийстве. Такую информацию УНН подтвердил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"На статус обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь новая информация по делу никак не повлияет. Они проходят по делу как исполнители преступления, а белорусские записи касаются возможных заказчиков", - сказал собеседник УНН.

Напомним, ранее сегодня в сеть просочились записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Так, Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России.

Позже Национальная полиция Украина заявила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

Так, напомним, что 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Более года назад правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года, по данным стороны защиты, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

Источник: УНН
Теги: МВД, убийство, Антон Геращенко
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