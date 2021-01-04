У языкового омбудсмена показали информационные видеоролики о переходе бизнеса на украинский язык

КИЕВ. 4 января. УНН. Активисты и известные украинцы создали информационные видеоролики о переходе сферы обслуживания на украинский язык с 16 января 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

"Спасибо общественным активистам, представителям сообщества "Мова об'єднує" и известным украинцам, которые присоединились к поддержке 30 статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и создали информационные видеоролики о переходе сферы обслуживания на украинский язык с 16 января 2021 года... Проект, в частности, поддержали лидер группы Kozak System Иван Лень, актеры Ирма Витовская-Ванца и Юрий Дьяк, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев", - написал Кремень.

Он отметил, что надеется на то, что благодаря совместным усилиям, как можно большее количество украинцев, работающих в сфере обслуживания, будут осведомлены со своими обязанностями - предоставлять потребителю информацию о товарах и услугу на украинском языке.

"А потребители, в свою очередь, будут знать, что в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на вокзале или АЗС, по умолчанию обслуживание должно происходить на государственном языке!", - добавил омбудсмен.

Напомним, с 16 января украинский язык становится языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный.