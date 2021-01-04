От COVID-19 умер глава "МЧС" в оккупированном Крыму, перешедший на службу РФ в 2014 году

КИЕВ. 4 января. УНН. Так называемый “министр чрезвычайных ситуаций Крыма” Сергей Шахов умер в госпитале для больных COVID-19, сообщили федеральному агентству ТАСС в пресс-службе министерства, передает УНН.

“Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале”, — сказал собеседник агентства.

Шахов родился 20 июня 1955 года в городе Новая-Горловка, Донецкой области. С 1997 по 2000 год — начальник 33- СГПЧ, г. Судак УГПО ГУ МВД Украины в АР Крым. С 2000 по 2003 год — заместитель начальника управления — начальник отдела службы, подготовки, пожаротушения, военно-мобилизационной работы УГПО ГУ МВД Украины в Крыму. С 2003 по 2005 год — первый заместитель начальника Главного управления по вопросам оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и применения сил ГУПБ и АСР МЧС Украины в Автономной Республике Крым.

С 2011 года — начальник Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, с 2012 года — ГСЧС Украины. После аннексии АР Крым Российской Федерации перешел на службу оккупационной администрации и получил в частности награду “За возвращение Крыма”, которой Москва наградила ряд коллаборантов, помогавших в захвате украинской территории.

С марта 2014 года по июнь 2018 года — начальник так называемого “Главного управления МЧС России по Республике Крым”. С 1 июля 2014 года — “министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым”, подконтрольный Москве.

В аннексированном Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, стоит заметить, что все данные по украинской АР Крым и Севастополю — доступны из официальных российских источников и от так называемых “местных властей”. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря — 357 человек.