Нардепы предлагают легализовать коноплю в медицинских и других целях

КИЕВ. 4 января. УНН. Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект об использовании конопли в медицине, научно-технической деятельности и промышленности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект под № 4553 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности.

Сообщается, что предлагается внести изменения в ряд законов, создающих условия для законного использования каннабиса в медицинской практике, научно-технической деятельности и промышленности.

"В Украине более двух миллионов человек с невыносимой хронической болью, с тяжелыми онкологическими заболеваниями, эпилепсией, пост-травматическим синдромом, с болезнью Альцгеймера и другими, которые нуждаются в лекарствах на основе каннабиса. Эти лекарства помогают облегчить боль, наладить сон, уменьшить судороги и просто дают шанс на нормальную жизнь", - написала на своей странице в Facebook нардеп и один из авторов законопроекта Ольга Стефанишина.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что среди актуальных проблем развития медицинской науки и системы здравоохранения в Украине, среди прочего, есть вопросы, касающиеся доступа населения к необходимым методам лечения и лекарственных средств.

"В частности, среди таких вопросов и отсутствие надлежащего нормативного регулирования обращения с веществами, которые, по международно-правовой классификации, относятся к наркотическим и психотропным, но, при этом, крайне необходимые для обеспечения качественных медицинских услуг, предотвращение страданий пациентов и помощи их выздоровлению от сложных заболеваний. В Украине этот вопрос особенно актуален для таких категорий лиц, как: дети с фармрезистентыми формами эпилепсии, онкобольные, больные, нуждающиеся в паллиативной помощи, а также ветераны войны с посттравматическим стрессовым расстройством", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что приобрести медицинскую коноплю и/или препараты, изготовленные из растений рода конопли, по медицинским показаниям человек может только по рецепту врача.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский прогнозирует около 250 тысяч поправок к законопроекту о легализации медицинского каннабиса в случае принятия законопроекта в первом чтении.



