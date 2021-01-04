Санду сообщила, какие вопросы будут подниматься во время ее визита в Украину

КИЕВ. 4 января. УНН. Во время визита новоизбранной президентки Молдовы Майи Санду в Украину в январе, на повестке дня будет находиться ряд “конкретных вопросов”. Об этом Санду сообщила в интервью DW, передает УНН.

“Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов не было вообще никаких встреч те 4 года. Нам важно восстановить отношения”, — сказала Санду.

По ее словам, на повестке дня двух стран стоит много конкретных вопросов, на которые стороны должны найти ответы.

“Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС, и, конечно, вопрос о делимитации границ, касательно гидроэлектростанций. То есть, конкретные вопросы”, — добавила политик.

Как стало известно ранее, официальный визит в Украину новоизбранной президентки Молдовы Маи Санду состоится 12 января.