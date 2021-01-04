Компания путинского олигарха Ротенберга будет обслуживать "Керченский мост"

КИЕВ. 4 января. УНН. Компания Аркадия Ротенберга, друга президента России Владимира Путина, получила тендер на обслуживание "Керченского моста". На первую половину 2021 года рассчитано 204 млн рублей (более 2,7 млн долларов). Об этом говорит УНН, ссылаясь на DW.

"Компания Ротенберга получила тендер на обслуживание "Керченского моста". Договор объемом 204 млн рублей рассчитан на первую половину 2021 года. "Мостотрест" Аркадия Ротенберга был единственным участником тендера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "Мостотрест" будет проводить обзор и содержание подмостовой, околомостовой зоны и береговых укреплений, а также обзор подводной части опор и свайной основы.

"Таким образом должно быть обеспечено безопасное и бесперебойное функционирование перехода через Керченский пролив, а также сохранение имущественного комплекса", - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму треснула миниатюра так называемого "Керченского моста", несмотря на трещины, он доступен для пешеходов.