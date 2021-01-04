В оккупированном Крыму критический запас воды

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В течение 2020 года суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб. м меньше, чем по состоянию на начало года. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает УНН.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб.м составил: Белогорск - 0.475, Симферопольское - 0.302, Счастливое - 0.108. В Партизанском и Чернореченском водохранилищах приток воды отсутствовал. Продолжалось использование запасов воды, которые остались в водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к концу года составил 31.308 млн куб.м, что на 5.364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61.672 млн куб. м меньше, чем год назад", - заявили в ведомстве.

Так, в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что по многолетним данным на территории Крыма декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре текущего года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор.

К тому же в бассейнах рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир выпало 6.0-9.9 мм осадков (12-15% нормы); в бассейнах рек ЮБК - 40.4-50.6 мм осадков (42-51% нормы), а в бассейнах других рек - 12.2-19.0 мм осадков (24-40% нормы). Незначительным было количество осадков, выпавших в Крымских горах. По сведениям горных метеостанций в районе Ай-Петри наблюдалось 46.2 мм осадков (27% нормы), а на Ангарском перевале - 44.9 мм осадков (40% нормы).

В отчете отмечается, что в условиях дефицита осадков и высоких температур воздуха, улучшения гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло. Осенняя межень перешла в зимнюю. Вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма, Черная, выше Партизанского и Чернореченского водохранилищ до настоящего времени отсутствует сток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-аналитик Госдепартамента США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

"По информации гидрометеорологов, последний раз отсутствие стока в конце декабря в верховьях реки Альма наблюдалось в 1998 году, а в верховьях Черной - в 1985 году и 2010 году. В большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание. К концу декабря пересыхание верховья реки Альма, выше Партизанского водохранилища продолжается 150 дней, а верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища - 141 день ", - заявили в управлении.

По информации гидрометеорологов, водность рек очень низкая для этого времени года. Средний за месяц расход воды на реках Бельбек, Салгир, Малый Салгир, Биюк-Карасу, Демерджи составили 0.10-0.22 куб.м/с, на малых реках 0.002-0.083 куб.м/с и были: на реках Демерджи и Малый Салгир в пределах 41-52% нормы, а на остальной рек в пределах 1-17% нормы.

Напомним, что весной оккупационная власть обещает увеличить подачу воды жителям Симферополя из подземных источников.

Но, в то же время, УНН сообщал, что в оккупированном Крыму пересох водопад.

Также, по словам заместителя директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, даже если зима и весна 2021 года будут богатыми на осадки, наполнить водохранилища в аннексированном Крыму это не позволит.