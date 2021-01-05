В водозаборе под Севастополем истощился запас воды

КИЕВ. 5 января. УНН. В Инкермане под Севастополем вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере. Об этом пишет "Крым.Реалии", передает УНН.

“Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли. Кусок смонтированных водоотводных сооружений на врезки в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды”, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере российские власти начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. В начале декабря российские власти Севастополя сообщили, что за неделю с озера удалось скачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщалось о намерении забрать из озера миллион кубов.

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Жители Инкермана выступали против решения российских властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере.

Инкерманский известково-ракушечный карьер сталинской железной дороги начали разрабатывать в мае 1944 года для добычи строительных материалов для восстановления народно-хозяйственных объектов Крыма, в первую очередь Севастополя.

Инкерманский камень использовали для строительства зданий в Александрии и Марселе.

В 1978 году после проведения взрывных работ карьер начал заполняться грунтовыми водами, при этом пересохло источник Святого Климента, которое находилось на территории Инкерманского пещерного Свято-Климентовский монастырь.

Глубина образовавшейся карьерной водоема достигает 60 метров, площадь водного зеркала около 23 тысяч квадратных метров, уровень воды всегда постоянный. Местные жители называют водоем озером святого Климента, на его берегах отдыхают, купаются, ловят рыбу и раков.

Напомним, в течение 2020 суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года. Это критический запас воды для оккупированного полуострова.