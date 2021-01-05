Степанов заверил, что в Украины есть "возможности" делать до 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки

КИЕВ. 5 января. УНН. В Украине сегодня делают небольшое количество тестов на COVID-19 по сравнению с имеющимися возможностями. Сейчас возможно осуществление около 70-75 тысяч тестирований методом ПЦР в сутки. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодня мы делаем небольшое количество тестов, если сравнить с нашими возможностями, по тестированию. Хочу напомнить, что наши возможности только по ПЦР-тестированию, и только в лабораториях Министерства здравоохранения составляют уже не менее 55 тысяч тестов в сутки, а еще частные лаборатории, которым мы готовы платить деньги за тестирование, лаборатории, которые находятся в наших больницах. То есть... мы выходим где-то примерно на 70-75 тысяч тестирований методом ПЦР в сутки", - рассказал Степанов.

Также он напомнил, что кроме ПЦР-тестирования в Украине ввели экспресс-тесты на антиген COVID-19.

"Кроме метода ПЦР мы ввели еще тестирование быстрыми тестами на антиген... Эти тесты уже поступили в регионы, они в наших семейных врачей", - добавил Степанов.

Кроме того, Степанов призвал украинцев при любых симптомах острого респираторного заболевания идти сдавать тест на COVID-19.

Отметим, что с помощью сверхчувствительного отечественного ИФА-теста DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса можно тестировать 1 млн человек в сутки. При этом, его стоимость составляет всего лишь 70 гривен.

Как сообщалось, в Украине на 8 часов 5 января зафиксировано уже 1,083 млн случаев COVID-19, за сутки - 5334.

Напомним, Степанов заявлял, что уменьшение на 20% количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 связано с праздниками, которые были на прошлой неделе.