Степанов назвал недостоверной информацию о запрете продажи повседневных товаров на "локдауне"

КИЕВ. 5 января. УНН. Информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время жесткого карантина не достоверна. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я видел эту информацию, которая вчера появилась в сети, она не является достоверной... Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января в 2021 года - это торговля продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами,.. семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", - рассказал Степанов.

По его словам, сегодня, 5 января, на заседании правительства будет уточнен вопрос о продаже бытовой химии.

Также Степанов отметил, что когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин продлится в Украине только 16 дней.

"16 дней - это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никаких локдаунов..." - сказал Степанов.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что на период жесткого карантина в январе супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Напомним, сообщалось, что 5 января состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Члены правительства будут рассматривать вопрос ограничения продажи ряда групп товаров с 8 по 24 января, в связи с введением жестких карантинных ограничений.