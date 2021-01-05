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В годовщину предоставления Томоса: украинские дипломаты отправляются на литургии к Варфоломею

В годовщину предоставления Томоса: украинские дипломаты отправляются на литургии к Варфоломею

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинские дипломаты отправляются в Стамбул для участия в праздничных литургиях, которые будут служится Вселенским Патриархом Варфоломеем сегодня - в канун годовщины предоставления Томоау Православной Церкви Украины. Об этом у себя в Facebook написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.

"Сегодня мы отправляемся в Стамбул для участия в праздничных литургиях, которые будут служится Е.В. Вселенским Патриархом Варфоломеем", - написал Сибига.

Он напомнил, что именно два года назад произошло историческое событие - предоставление Томоса Православной Церкви Украины, на Фанаре в Стамбуле.

"Два года назад произошло событие глобального значения - состоялось настоящее чудо. В конце концов была восстановлена историческая справедливость - украинцы получили свою автокефальную православную церковь. Осознание этого важного события еще пока продолжается, но важность на самом деле трудно переоценить. Этот день навсегда войдет в историю украинской церкви, государства и мирового православия", - добавил дипломат.

Напомним, Томос об автокефалии главе поместной православной церкви в Украине был вручен в Константинополе 6 января 2019 года.

Перед этим, в 2018 году, в Киеве прошел автокефальный объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной Церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, церковь, Турция, Томос
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