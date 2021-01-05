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Аваков провел совещание с силовиками Харьковской области: надо объявить войну уличной наркомании

Аваков провел совещание с силовиками Харьковской области: надо объявить войну уличной наркомании

Арсен Аваков

КИЕВ. 5 января. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с силовиками Харьковской области отметив, что в регионе нужно объявить тотальную войну уличной наркомании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Арсен Аваков провел совещание с силовиками Харьковской области. На координационном совещании были определены стратегические задачи на будущий год в сфере правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.

По инициативе министра одним из стратегических направлений определена программа тотальной борьбы с уличной наркоманией.

"Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании. Я призываю все силовые структуры, от участковых полицейских и киберполиции до прокуратуры и пограничников, начать беспощадную войну по всем направлениям распространения этой заразы", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 29 декабря 2020 года вышла в свет новая книга министра внутренних дел Украины Арсена Авакова "2014. Мгновения харьковской весны".

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина, наркотики, наркоторговля, Харьков и Харьковская область
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