Украина предоставит 20 млн грн помощи Хорватии для преодоления последствий землетрясения

КИЕВ. 5 января. УНН. На сегодняшнем внеочередном заседании Кабинет министров поддержал решение выделить из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий масштабного землетрясения. Об этом написал в Facebook представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает УНН.

"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года", - написал Мокан.

Он напомнил, что мощные толчки в стране достигали 6,8 баллов по шкале Рихтера. По меньшей мере шесть человек погибли, еще более 20 пострадали.

Больше всего пострадала центральная часть страны, разрушениям и повреждениям подверглись более 13 тысяч объектов. Последний раз землетрясение подобной силы в этих широтах произошел в 1880 году вблизи Загреба.

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия.