Кабмин упростил процедуру расследования смерти медика из-за COVID-19 для ускорения выплат семьи

КИЕВ. 5 января. УНН. Кабинет министров принял проект постановления по расследованию смерти медика от COVID-19, который позволит упростить процедуру и ускорить возмещение страховых выплат семье погибшего. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает УНН.

"Важный документ для ускорения возмещения семьям медикам, которые погибли в результате инфицирования коронавирусом. На сегодняшнем внеочередном заседании правительство приняло проект постановления "Некоторые вопросы расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников", которым вносятся изменения в порядок №337 в части дополнения его новым разделом, регулирующим процедуру расследования случаев смерти в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения (оказывающих первичную, экстренную, а также в стационарных условиях вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь пациентам с COVID-19). Порядок применяется к таким случаям смертей, возникшим в течение действия карантина, установленного Кабмином, и в течение 3 месяцев с даты его завершения", - написал Василий Мокан.

Он отметил, что сейчас процедура расследования указанных случаев смертей медработников является бюрократической и долговременной.

"Постановление позволяет усовершенствовать и упростить эту процедуру, а затем - ускорить страховые выплаты от государства. В частности, расследование острого профессионального заболевания COVID-19, что привело к смертельному исходу, проводится комиссией, образованной руководителем учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник (не позднее следующего рабочего дня с момента получения информации о случае смерти), в течение 5 рабочих дней со дня ее образования. Постановление принято с доработкой в Секретариате КМУ", - добавил чиновник.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков будут предоставлять по упрощенной процедуре.