Отстранение Тупицкого: у Зеленского заявили о манипуляциях из-за привлечения КСУ "научного вывода"

КИЕВ. 5 января. УНН. Научно-консультативный совет КСУ не имел достаточных правовых оснований для предоставления заключения по вопросу отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в уголовном производстве, а Конституционный Суд, соответственно, для его опубликования. Об этом в своем Telegram-канале заявила представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, передает УНН.

"Вместе с обнародованным сегодня заявлением собрания судей Конституционного Суда по ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа от 29 декабря 2020 года № 607/2020, на сайте суда было также размещено заключение Научно-консультативного совета КСУ (НКС) по вопросу отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в уголовном производстве", - написала Совгиря.

По ее словам, согласно Положению о НКС Конституционного Суда Украины, совет действует как консультативно-совещательный орган при КСУ и имеет полномочия давать заключения по обращениям судей Конституционного Суда только по вопросам, затронутым в конституционных представлениях, конституционных обращениях и конституционных жалобах.

Кроме того, отмечает нардеп, научный вывод носит рекомендательный характер.

С другой стороны, согласно положениям, НКС не имеет полномочий ни по собственной инициативе, ни по обращениям судей КСУ давать заключения по вопросам, которые не касаются конкретных дел, находящихся на рассмотрении в суде.

"Поскольку на рассмотрении в Конституционном Суде отсутствуют дела о конституционности указанного Указа Президента Украины, то НКС не имел достаточных правовых оснований для предоставления этого заключения, а Конституционный Суд, соответственно, для его опубликования. По нашему убеждению, привлечение сначала Правового департамента Секретариата КСУ, а теперь и Научно-консультативного совета к этому вопросу свидетельствует об их неправомерном и манипулятивном использовании с целью обнародования заявлений фактически в интересах отдельных судей Конституционного Суда", - написала она.

Напомним, сегодня, 5 января, состоялось собрание судей Конституционного Суда, в результате которого было принято заявление по ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020.

Собрание судей обратилои внимание на "недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека".

Совгиря, комментируя заявление, сообщила, что в нем отсутствует оценка законности или конституционности Указа Президента Украины Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.