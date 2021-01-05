Аваков проинспектировал работу харьковского медучреждения МВД, где будут делать тесты на COVID-19

КИЕВ. 5 января. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение МВД Украины в Харьковской области", где в ближайшее время заработает лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МВД.

"Арсен Аваков посетил государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение МВД Украины в Харьковской области", где в ближайшее время заработает лаборатория для проведения ПЦР-тестов на выявление заболевания коронавируса и кабинет компьютерной томографии", - говорится в сообщении.

Указано, что по словам Арсена Авакова, компьютерный томограф, который появился в поликлинике МВД, сегодня лучший в Харьковской области.

"Это оборудование будет использоваться не только для диагностики сотрудников системы МВД, но и для всех рядовых граждан, нуждающихся в современном лечении", - отметил Аваков.

Напомним, гвардейцы смогут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях.