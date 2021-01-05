Аваков о "белорусских записях" в деле Шеремета: следственные действия в Европе запланированы на январь

КИЕВ. 5 января. УНН. Правоохранители получили материалы о том, что белорусские спецслужбы обсуждали вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета еще в декабре 2012 года. Украина уже договорилась о проведении следственных действий в Европе. Об этом Общественному рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"В декабре мы получили чуть больше материалов, чем те, которые были опубликованы вчера в прессе, которые нам показывают о том, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года, последняя дата разговоров, апрель, кажется, в 2012 году, обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты, у нас сделан целый ряд международных поручений с тех пор. Достигнута договоренность об определенных следственных действиях уже сейчас в январе на территории Европы", - заявил Аваков.

Министр отметил, что МВД получило много документов, которые сейчас изучаются. Он также пообещал информировать общество "если что-то будет чрезвычайно важное", учитывая резонанс.

Аваков также рассказал, что дело в отношении заказчиков убийства журналиста разделено на две части и расследование продолжается при участии Национальной полиции под процессуальнымого руководством Офиса генпрокурора.

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"Есть исполнители, а есть заказчики. Между исполнителями и заказчиками может быть любой, вы, например, не дай Бог. Или некий Иван Иванович. Какая-то спецслужба. Или россияне через белорусов. Или белорусы через россиян. Или наши через наших. Понимаете, здесь очень все сложно. Нужно быть очень точными в этой ситуации", - сказал министр.

Напомним, 4 января в сеть просочились записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Так, Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России.

Позже Национальная полиция Украина заявила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

Также бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе Генпрокурора Украины.

Так, напомним, что 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Более года назад правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года, по данным стороны защиты, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.