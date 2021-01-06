Помпео заявил, что США хотели бы большего прогресса в Украине

КИЕВ. 6 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео жалеет, что на востоке Украины не было достигнуто большого прогресса за годы его пребывания в должности. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg, текст которого размещен на сайте Государственного департамента США, передает УНН.

“Мы сделали правильные вещи для них (для украинцев — ред.) и мы пытались создать возможности для украинского правительства, чтобы они защитили себя от угроз, поступающих из России, от военных угроз, информационных, угроз внутри страны и энергетических. Мы сделали это все, но юго-восток Украины до сих пор поглощен конфликтом и не достигла, мы не достигли там значительного прогресса. Как и европейцы, не достигли там много прогресса в своих дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я хотел бы, чтобы мы достигли большего прогресса в наше время”, — сказал Помпео.

Ситуацию на востоке Украины государственный секретарь назвал “достаточно замороженной”.

“Русские дважды заключали соглашения, а потом их не выполняли, — сказал Помпео. — Мы продолжали делать вещи, которые правильные для народа Украины, то наши усилия, чтобы остановить строительство газопровода „Северный поток-2“, или решение президента предоставить украинцам летальное оборонное оборудование — то, что предыдущая администрация неоднократно отказывалась сделать”.

Закон о финансировании национальной обороны США на 2021 год, среди прочего, содержит положения по предоставлению оборонной помощи Украине, а также по сдерживанию России. Он также предусматривает расширение санкций в отношении российского газопровода “Северный поток-2”.

Президент США Дональд Трамп ветировал этот законопроект, впрочем обе палаты конгресса преодолели президентское вето, и он вступил в силу.