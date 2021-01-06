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В соцсетях сообщили, что погиб сын Геннадия Корбана

В соцсетях сообщили, что погиб сын Геннадия Корбана

КИЕВ. 6 января. УНН. Сын известного украинского бизнесмена и политика Геннадия Корбана, Лев Корбан, погиб 5 января. По известной пока информации, тела школьника и его подруги нашли на дне реки. Информация пока не имеет официального подтверждения или опровержения, об этом пишут некоторые Telegram каналы, а в соцсетях соболезнования выразили ряд политических деятелей, информирует УНН.

Сначала информация о смерти сына Корбана появилась в Telegram канале “Карточный офис”.

“Погиб сын днепропетровского бизнесмена и политика Геннадия Корбана. Школьник Лев Геннадьевич Корбан пропал сегодня (5 января. — ред.) днем, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция нашла багги на дне реки, в багги обнаружены два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны”, — говорится в сообщении.

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Позже в сети соболезнования выразили бывший нардеп от “Радикальной партии” Игорь Мосийчук, депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский и советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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Источник: УНН
Теги: дети, смерть, Днепр и Днепропетровская область, погибшие, Геннадий Корбан
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