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Закупка антикоронавирусных вакцин: Минздрав сменит ответственную компанию из-за главы "Медзакупок"

Закупка антикоронавирусных вакцин: Минздрав сменит ответственную компанию из-за главы "Медзакупок"

Максим Степанов

КИЕВ, 6 декабря. УНН. Из-за сообщения главы государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова в ближайшее время Минздрав планирует сменить компанию, которая в Украине будет заниматься закупкой вакцин от коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет выполнять функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украину потому, что кому-то хочется писать сообщения в соцсетях и получать минуту славы, как он (Жумадилов - ред .) считает", - сказал Степанов.

Он отметил, что сообщения Жумадилова в Facebоok по вакцинам и ценам на них подрывают авторитет Украины и это ставит под угрозу обеспечения страны вакцинами.

Напомним, в своем Facebook глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов разъяснил формирование цены на вакцину от коронавируса CoronaVac (Sinovac) для Украины.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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