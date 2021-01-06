На Рождество охрану порядка будут обеспечивать более 26,5 тыс. правоохранителей - МВД

КИЕВ. 6 января. УНН. На праздник Рождества Христова более 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи гвардейцев будут обеспечивать публичную безопасность. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что подразделения полиции и Нацгвардии будут дежурить вблизи культовых сооружений, а также в местах массового скопления и празднования граждан.

"По подсчетам правоохранителей, в праздничных мероприятиях по случаю Рождества планируют принять участие около 600 тыс. граждан. На праздник Рождества Христова к обеспечению порядка будут привлечены более 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - отметил Яровой.

По его словам, с 6 по 11 января на усиленный режим службы переведены и подразделения ГСЧС, которые накануне обследовали церковные сооружения, где будут проходить богослужения.

"На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники и 8 воздушных судов ГСЧС, в частности, самолет АН-26 в медицинском варианте в аэропорту "Киев" им. И. Сикорского. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в готовности находится 25 пиротехнических расчетов", - добавил Яровой.

Напомним, правоохранители составили 6,5 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в течение новогодних празднований.