Лукашенко заявил, что считает Путина "другом", а на Зеленского "зла не держит"

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что глава Кремля Владимир Путин является его другом, а на украинского Президента Владимира Зеленского — “зла не держит”, при этом “здороваться с колена” с ним не намерен, пишет УНН со ссылкой на фрагмент его интервью российскому федеральному телеканалу “Россия”.

“Да, я его (Путина) считаю своим другом”, — сказал он в интервью программе “Действующие лица”, выходящей на российском федеральном телеканале.

Лукашенко, отвечая на вопрос об отношениях с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил, что на него “зла не держит”, при этом “здороваться с колена” с ним не намерен.

Помимо этого, белорусский лидер подчеркнул, что необходимо развивать двусторонние отношения с США. “Мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения”, — добавил он.

Напомним, в ноябре Александр Лукашенко во время общения с журналистами, комментируя предложение Владимира Зеленского не называть его президентом Беларуси заявил, что Президенту Украины нужно начинать волноваться за собственную должность.