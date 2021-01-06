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Во Львове закроют часть рождественской ярмарки из-за локдауна

Во Львове закроют часть рождественской ярмарки из-за локдауна

КИЕВ. 6 января. УНН. Согласно так называемому "зимнему локдауну", который будет действовать в Украине с 8 января, изменится работа и рождественской уличной торговли, которую ранее адаптировали к карантинным требованиям. Об этом заявила директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЛГС.

"Согласно постановлению правительства, на данный момент все домики, которые реализуют сувенирную продукцию, будут закрыты, и все выносные столики тоже будут убраны. Но можно осуществлять реализацию продуктов питания на вынос, поэтому продукты питания будут на ярмарке. Конечно, все должно быть с суровым соблюдением карантинных требований", - пояснила Кулинич.

Напомним, с 8 по 25 января в Киеве и по всей Украине будет введен локдаун из-за пандемии COVID-19. В КГГА напомнили, что будет запрещено в это время.

Как сообщалось, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Глава Минздрава Степанов назвал основные причины, почему в Украине усиливают карантин.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, ярмарки, Рождество Христово, карантин
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