Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО - Таран

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов Североатлантического альянса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“Приказом Министра обороны Украины внедряется Перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО”, — говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов.

По его словам, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики Вооруженных Сил Украины до 2025 года.

“Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающий создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению”, — отметил Таран.

Так, Конституцией Украины закреплен стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, Президентом Украины утверждена Годовая национальная программа под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и улучшению совместимости Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами государств — участников Альянса. Одной из целей Программы является адаптация и использование стандартов НАТО в сфере обороны в соответствии с политикой НАТО.

Напомним, Национальная гвардия Украины начинает разработку доктрины НГУ по подходам военных формирований стран-членов Североатлантического альянса.