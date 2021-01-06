Денисова обратилась в КСУ с представлением о признании неконституционными положений законов в сфере здравоохранения

КИЕВ. 6 января. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов в сфере здравоохранения в условиях медреформы и борьбы с коронавирусом. Об этом она написала в Telegram, передает УНН.

"Сегодня обратилась в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19", - написала Денисова.

По ее словам, сложности в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства.

"Возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмерима цели средств достижения - противоэпидемических мероприятий, которые привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к Уполномоченному ВРУ по правам человека", - написала Денисова.

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В обращениях людей поднимались следующие вопросы:

- о неконституционности внедряемой медицинской реформы,

- нерозумности, несоизмеримости цели и мероприятий, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19

- о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины

- также были высказаны просьбы обратиться с соответствующим конституционным представлением КСУ.

"Подчеркиваю, что конституционные принципы, на которых базируется осуществление прав и свобод человека и гражданина в Украине, включая и право на охрану здоровья, предусматривают правовые гарантии, правовую определенность и связанную с ними предсказуемость законодательной политики в сфере здравоохранения, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли быть уверенными в своих законных ожиданиях, что их право, его содержание и объем будет ими реализовано. Надеюсь на открытие КСУ конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере здравоохранения должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - подытожила Денисова.

Напомним, Конституционный Суд Украины открыл производство по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности постановления Кабинета Министров Украины, которым был введен "карантин выходного дня".



