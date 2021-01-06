Шмыгаль поручил проверить заявления о подпольной вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 6 января. УНН. Министерствам здравоохранения и внутренних дел поручено проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от COVID-19 препаратами неизвестного происхождения. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что "является сторонником вакцинации".

"Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - рассказал Шмыгаль.

Также он напомнил, что на данный момент Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech. По его словам, руководство страны "проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания".

"Сейчас ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - написал Шмыгаль.

Отметим, в СМИ сообщают, что в Киеве началась подпольная VIP-вакцинация от COVID-19 чиновников и бизнесменов. Цена дозы якобы до 3000 евро.

Напомним, Украина осуществила одну из первых закупок вакцины против COVID-19 - 964 млн грн.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет об 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.