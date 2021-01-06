В Зеленского заявили, что заявление КСУ не имеет никакого юридического значения

КИЕВ. 6 января. УНН. Заявление судей Конституционного суда Украины о ситуации, которая возникла из-за издания Президентом указа об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, не имеет никакого юридического значения. Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“По большому счету ничего экстраординарного на собрании судей Конституционного суда не состоялось. Собрание судей Конституционного суда как органа судейского самоуправления рассматривают те вопросы, которые не могут рассматривать на других заседаниях. То есть давать юридическую оценку на предмет соответствия Конституции указа президента Украины об отстранении господина Тупицкого от должности судьи КСУ на собрании судей вообще нельзя было”, — сказал Вениславский.

По его словам, в КСУ было принято после длительного обсуждения абсолютно нейтральное заявление, призывающее все органы государственной власти уважать независимость Конституционного суда и тому подобное.

“Это заявление не имеет никакого юридического значения. Никаких юридических оценок указа президента (об отстранении господина Тупицкого от должности судьи КСУ — ред.) судьи не делали. От заявления не может быть никаких последствий. И фактически в нем просто цитируют нормы Конституции относительно разделения властей, независимости КСУ, взаимодействия органов власти”, — рассказал Вениславский.

Он отметил, что Тупицкий является судьей Конституционного суда Украины, временно отстраненным от выполнения своих обязанностей. Он не имеет права участвовать в любых заседаниях КСУ, где происходят голосования, на которых принимаются любые решения.

“Статуса судьи Тупицкого никто не лишал. Полномочия его никто не прекращал. Его никто не увольнял. На чем подчеркнули судьи КСУ в этом заявлении. На этот счет есть четко определенная процедура, предусмотренная 149 статьей Конституции Украины. В этом случае речь идет лишь о временном отстранении от выполнения полномочий, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Это все связано с уголовным производством касательно Тупицкого”, — сказал Вениславский.

Он отметил, что несмотря на существенный статус судьи Конституционного суда, тем более его головы, и учитывая те преступления, в совершении которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы он не использовал свой статус для вмешательства в досудебное расследование и не мог препятствовать этому расследованию.

“Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда Украины, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения. При отсутствии председателя суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если отсутствует заместитель председателя КСУ по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье. Поэтому Конституционный суд работает в обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировки КС пока нету”, — пояснил представитель Главы государства в КСУ.

Напомним, 5 января, состоялось собрание судей Конституционного Суда, в результате которых было принято заявление по ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа “Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины” от 29 декабря 2020 года № 607/2020.



Как сообщалось, нардеп Ольга Совгиря заявила, что в заявлении, которое было принято 5 января, во время собрания судей Конституционного Суда, отсутствует оценка законности или конституционности Указа Президента Украины Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.



Добавим, что по информации ОПГ, после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий был отстранен от должности и выполнения обязанностей сроком на два месяца, судья не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного Суда.



Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Ранее Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.