Степанов выступает против переноса локдауна

КИЕВ. 6 января. УНН. Министерство здравоохранения настаивает на введении запланированного усиленного карантина с 8 до 24 января. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на фоне информации о возможном переносе или отмене локдауна, информирует УНН.

"Мы заранее предупредили о жестком карантине с 8 до 24 января включительно. Было принято соответствующее постановление правительства. Во время моего личного общения с бизнесом все отметили, что понимают введение усиленных карантинных мероприятий", - заявил глава Минздрава.

Также сообщается, что эпидемиологи и эксперты Минздрава прогнозируют рост количества больных COVID-19 после новогодних праздников. Как следствие, будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему.

"Я неоднократно подчеркивал, что с января традиционно начинает расти количество больных гриппом. К середине февраля (учитывая статистику прошлых лет) прогнозируется пиковая нагрузка по заболеваемости гриппом. Поэтому мы считаем, и это мнение наших эпидемиологов, что введение с 8 до 24 января усиленного карантина на территории страны крайне необходимо для того, чтобы максимально сбить эту волну и пройти ее без коллапса до весны текущего года", - подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что ежедневно от коронавирусной болезни умирает почти 200 человек. По его словам, более 23 тыс. человек сейчас находятся в больницах и требуют соответствующей медицинской помощи в условиях стационара. Более 10% - это тяжелые больные. Вообще в стране увеличивается количество тяжелых больных. Также глава Минздрава призвал украинцев обращаться с любыми признаками ОРВИ к семейным врачам для проведения тестирования на COVID-19. Страна полностью обеспечена тест-системами, а мощности лабораторий позволяют проводить более 75 тыс. тестирований за сутки.

Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.



