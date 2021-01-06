Гетманцев о победе демократов в США: нужно отправить к ним Арахамию для обмена опытом работы в турборежиме

КИЕВ. 6 января. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев допустил, что если в Джорджии победили демократы, то тогда можно считать, что в США монобольшество, и в таком случае можно отправить к ним Давида Арахамию для обмена опытом работы в турборежиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Если демократы победили в Джорджии, можно считать, что у них теперь монобольшество и нужно в таком случае отправить к ним Давида Арахамию для обмена опытом работы в турборежиме?", - написал Гетманцев.

Напомним, кандидаты от Демократической партии в штате Джорджия Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок опережают соперников на выборах в американский Сенат - верхнюю палату Конгресса США.