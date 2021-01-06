Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,40 -0,0282  EUR: 34,85 -0,0929 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Изменение админтерустройства: в ВР рассказали о динамике реорганизации в областях
Изменение админтерустройства: в ВР рассказали о динамике реорганизации в областях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6765

Гетманцев о победе демократов в США: нужно отправить к ним Арахамию для обмена опытом работы в турборежиме

Гетманцев о победе демократов в США: нужно отправить к ним Арахамию для обмена опытом работы в турборежиме

Данил Гетманцев

КИЕВ. 6 января. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев допустил, что если в Джорджии победили демократы, то тогда можно считать, что в США монобольшество, и в таком случае можно отправить к ним Давида Арахамию для обмена опытом работы в турборежиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Если демократы победили в Джорджии, можно считать, что у них теперь монобольшество и нужно в таком случае отправить к ним Давида Арахамию для обмена опытом работы в турборежиме?", - написал Гетманцев.

Напомним, кандидаты от Демократической партии в штате Джорджия Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок опережают соперников на выборах в американский Сенат - верхнюю палату Конгресса США.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, нардепы, Слуга народа, Давид Арахамия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.