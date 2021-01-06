Кабмин планирует восстановить Минагрополитики до 1 февраля

КИЕВ. 6 января. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому восстановление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины должно завершиться до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Кабинет Министров Украины постановляет: отменить решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерства должны в месячный срок подготовить проекты положений и предложения о внесении изменений в акты, вытекающие из настоящего постановления внести на рассмотрение правительства.

Указано, что все материально-технические и кадровые изменения должны произойти не позднее 1 февраля 2021 года.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко рассказал, как Минагрополитики и Минэкономики будут делить функции и персонал.