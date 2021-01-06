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Митинг под посольством Израиля в Киеве: в полиции сообщили о ситуации

Митинг под посольством Израиля в Киеве: в полиции сообщили о ситуации

КИЕВ. 6 января. УНН. Сейчас во время акции протеста националистов у посольства Израиля в Украине все спокойно, правонарушений нет. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

"Правонарушений нет. Полиция обеспечивает на месте правопорядок", - сказала Тищенко.

По ее словам, задержанных также нет.

Так, активисты требуют признать Голодомор в Украине геноцидом. Протест возник после осуждения послом Израиля Джоэлем Лионом марша в честь Степана Бандеры. В своем Twitter он назвал Бандеру "пособником нацистского режима".

Напомним, в Киеве провели факельное шествие ко Дню рождения лидера ОУН (р) Степана Бандеры. Участники акции прошли от парка Т.Шевченко до Майдана Незалежности.

Источник: УНН
Теги: Киев, митинг, Израиль, посольство
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