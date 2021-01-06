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Украина отреагировала на штурм здания Конгресса США

Украина отреагировала на штурм здания Конгресса США

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинская сторона обеспокоена происходящими сейчас в здании Конгресса США, куда ворвались сторонники Дональда Трампа - но уверена, американская демократия справится с вызовом. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира”, — написал министр.

Напомним, сторонники сегодня Трампа штурмовали здание Конгресса США. Позже стало известно, что они провались внутрь здания. Впоследствии в здании Конгресса США начались столкновения.

Известно про многочисленные ранения среди людей на месте происшествия и выстрел внутри здания.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокую явку. В результате выборщики определили новым президентом демократа Джо Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина, протесты, Дмитрий Кулеба
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