Байден о захвате правительственных зданий в Вашингтоне: это не протест, это мятеж

Напомним, сторонники президента США Дональда Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США. Некоторые сторонники Трампа ранее ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, которые объявили 14 декабря о победе на выборах президента США демократа Джозефа Байдена.

Вице-президента Майка Пенса эвакуировали из здания, полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, но они продолжают осаждать Капитолий.

До начала заседания действующий президент выступил у Белого дома перед участниками “Марша за спасение Америки” — многотысячной манифестации в его поддержку, в ходе которой заявил, что не признает поражения на выборах. После завершения акции многие участники направились к зданию Конгресса.

Известно про многочисленные ранения и выстрел. Перед этим Пентагон отказался вводить Нацгвардию в Конгресс США. В частности, в офисе республиканцев обнаружили взрывчатку.

Сначала Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру. В свою очередь, вице-президент США заявил, что протестующие понесут ответственность за захват Конгресса.

Уже позже Трамп выпустил видеообращение к своим сторонникам, которые ранее ворвались в здание американского Конгресса и призвал протестующих идти домой.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокую явку. В результате выборщики определили новым президентом Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января.