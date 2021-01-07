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Байден о захвате правительственных зданий в Вашингтоне: это не протест, это мятеж

Байден о захвате правительственных зданий в Вашингтоне: это не протест, это мятеж

КИЕВ. 7 января. УНН. Избранный президент США Джозеф Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа немедленно закончить осаду Капитолия в Вашингтоне. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция велась на сайте политика, передает УНН.

“Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады”, — сказал он.

Байден назвал беспорядки в Вашингтоне мятежом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему. “Прямо сейчас наша демократия потерпела беспрецедентную атаку, — заявил Байден. — Ничего подобного не происходило в новейшей истории”. “Это не протест, а мятеж”, — констатировал демократ.

Напомним, сторонники президента США Дональда Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США. Некоторые сторонники Трампа ранее ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, которые объявили 14 декабря о победе на выборах президента США демократа Джозефа Байдена.

Вице-президента Майка Пенса эвакуировали из здания, полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, но они продолжают осаждать Капитолий.

До начала заседания действующий президент выступил у Белого дома перед участниками “Марша за спасение Америки” — многотысячной манифестации в его поддержку, в ходе которой заявил, что не признает поражения на выборах. После завершения акции многие участники направились к зданию Конгресса.

Известно про многочисленные ранения и выстрел. Перед этим Пентагон отказался вводить Нацгвардию в Конгресс США. В частности, в офисе республиканцев обнаружили взрывчатку.

Сначала Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру. В свою очередь, вице-президент США заявил, что протестующие понесут ответственность за захват Конгресса.

Уже позже Трамп выпустил видеообращение к своим сторонникам, которые ранее ворвались в здание американского Конгресса и призвал протестующих идти домой.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокую явку. В результате выборщики определили новым президентом Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Источник: УНН
Теги: США, протесты, Джо Байден, Дональд Трамп
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