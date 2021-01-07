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Крепкого здоровья и сил на новые свершения: Разумков поздравил украинцев с Рождеством

Крепкого здоровья и сил на новые свершения: Разумков поздравил украинцев с Рождеством

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 7 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Рождеством и пожелал крепкого здоровья, благополучия, сил и вдохновения на новые свершения. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Этот праздник - прекрасный повод собраться в кругу родных, вместе вспомнить все самые яркие моменты и поддержать друг друга.

Пусть праздничные дни будут полны радостью и любовью, а Рождество принесет в каждый дом спокойствие, мир и взаимопонимание. Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия, сил и вдохновения на новые свершения", - пожелал он.

Напомним, сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово.

Источник: УНН
Теги: Украина, Рождество Христово, Дмитрий Разумков
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