Что произошло за ночь в столице США: хронология, фото, видео

КИЕВ. 7 января. УНН. Дебаты по результатам президентских выборов в США, которые проходили в здании Конгресса в Вашингтоне в среду, 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия. Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы. УНН предлагает вашему вниманию подробный обзор ночных событий в столице Соединенных Штатов вместе с фото и видеоматериалами.

Через несколько часов после начала беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось. Вице-президент Майкл Пенс назвал это признаком “прочности и силы” американской демократии. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл осудили штурм Капитолия. Шумер назвал инцидент “пятном на нашей стране, которое будет сложно смыть”. Макконнелл добавил, что Сенат не удастся запугать. После возобновления работы Конгресса, в Сенате США республиканцам не удалось обжаловать итоги выборов.

Во время беспорядков несколько правоохранителей получили ранения. По меньшей мере 50 демонстрантов были задержаны. В полиции уточнили, что большинство из них приехали в округ Колумбия из других регионов. Как минимум четыре протестующих погибли, в том числе одна женщина, в которую стреляли в здании Капитолия. Обстоятельства их гибели на момент публикации неизвестны. По данным полиции, у нескольких протестующих были изъяты оружие. По данным СМИ, женщина, которая была убита в здании Капитолия ранее служила в ВВС США.

В сети опубликовали видео выстрела в женщину в здании Конгресса.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1