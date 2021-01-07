Что произошло за ночь в столице США: хронология, фото, видео

КИЕВ. 7 января. УНН. Дебаты по результатам президентских выборов в США, которые проходили в здании Конгресса в Вашингтоне в среду, 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия. Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы. УНН предлагает вашему вниманию подробный обзор ночных событий в столице Соединенных Штатов вместе с фото и видеоматериалами.

Через несколько часов после начала беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось. Вице-президент Майкл Пенс назвал это признаком “прочности и силы” американской демократии. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл осудили штурм Капитолия. Шумер назвал инцидент “пятном на нашей стране, которое будет сложно смыть”. Макконнелл добавил, что Сенат не удастся запугать. После возобновления работы Конгресса, в Сенате США республиканцам не удалось обжаловать итоги выборов.

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Во время беспорядков несколько правоохранителей получили ранения. По меньшей мере 50 демонстрантов были задержаны. В полиции уточнили, что большинство из них приехали в округ Колумбия из других регионов. Как минимум четыре протестующих погибли, в том числе одна женщина, в которую стреляли в здании Капитолия. Обстоятельства их гибели на момент публикации неизвестны. По данным полиции, у нескольких протестующих были изъяты оружие. По данным СМИ, женщина, которая была убита в здании Капитолия ранее служила в ВВС США.

В сети опубликовали видео выстрела в женщину в здании Конгресса.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Сначала Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру. В свою очередь, вице-президент США заявил, что протестующие понесут ответственность за захват Конгресса. Уже позже Трамп выпустил видеообращение к своим сторонникам и призвал протестующих идти домой, впрочем, вновь повторил, что выборы “были украдены”.

В Вашингтон была направлена Национальная гвардия из разных штатов, в частности, спецназовцы ФБР. Сначала в городе с 18:00 по местному времени (01:00 7 января по киевскому времени) был введен комендантский час, позже мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер приняла решение о продлении режима ЧС на 15 дней (до 21 января). В штате Вирджиния, граничащей с округом Колумбия, также введено чрезвычайное положение, сообщил губернатор этого штата Ральф Нортэм.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

Реакция мировых лидеров

Многие мировые лидеры осудили беспорядки в столице США и напомнили об основах демократии. Демократ Джозеф Байден, победу которого на выборах президента США подтвердило голосования Коллегии выборщиков, призвал нынешнего главу Белого дома выступить по телевидению, чтобы прекратить “осаду” Конгресса. Он назвал эти действия сторонников Трампа не протестом, а мятежом. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал неприемлемым штурм Капитолия.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о “силе американских институтов и демократии”. Она добавила, что с нетерпением ожидает работы с Джозефом Байденом в качестве следующего президента США. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал Конгресс Соединенных Штатов “храмом демократии” и выразил уверенность, что американские власти обеспечат мирную передачу власти Байдена. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал на необходимость уважать итоги голосования 3 ноября.

Украина также отреагировала на штурм здания Конгресса США. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона обеспокоена событиями в здании Капитолия, но выразил уверенность, что американская демократия справится с вызовом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что расстроен штурмом здания Конгресса протестующими и насилием в Вашингтоне. Он добавил, что лидеры США должны призвать людей избегать насилия.

Социальные сети временно заблокировали аккаунт Трампа

Руководство сети микроблогов Twitter в свете того, что происходит в столице США впервые заблокировало аккаунт Дональда Трампа на 12 часов. Его сообщение несут угрозу насилия, объяснила администрация сервиса, пригрозив постоянным блокированием аккаунта. Похожим на Twitter образом поступило руководство других социальных сетей. Так, Facebook и Instagram, заблокировали профили Трампа на сутки.

Несколькими часами ранее Twitter удалил два сообщения главы Белого дома. В одном из них Трамп вновь заявил про “украденные выборы”, но в очередной раз не привел доказательств этого, а также призвал отправиться по домам своих сторонников, которые устроили штурм здания Конгресса.

Twitter в ходе президентской кампании в Соединенных Штатах неоднократно обозначал сообщение нынешнего главы государства как вводящие в заблуждение.

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась очень напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Джозеф Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с результатами голосования и пытался обжаловать их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации Соединенных Штатов начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Ожидается, что церемония инаугурации 46-го президента США состоится 20 января.