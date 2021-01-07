Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа от власти после беспорядков - СМИ

КИЕВ. 7 января. УНН. Ряд членов Республиканской партии, в том числе бывшие и действующие сотрудники администрации Дональда Трампа и члены Конгресса, готовы обсуждать возможные сценарии отстранения главы государства от власти после беспорядков в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил в четверг информационный портал Axios со ссылкой на источники в партии, передает УНН, также опираясь на данные телекомпании CBS.

Причиной обсуждения таких радикальных планов стали опасения, что пребывание Трампа у власти в течение еще двух недель, оставшихся до инаугурации Джозефа Байдена, может привести к новым беспорядкам и столкновениям. Усиление же противостояние негативно скажется на отношении не только к президенту, но и к Республиканской партии вообще, считают ее представители.

В качестве возможных вариантов действий неназванные представители республиканцев называют процедуру импичмента, однако для нее не хватит времени. Другим способом отстранения Трампа может стать привлечение 25-й поправки к Конституции США, которая допускает отставку главы государства, если ее будут требовать вице-президент и большинство руководителей органов исполнительной власти. Однако этот путь требует поддержки со стороны вице-президента Майкла Пенса. Конгресс может также объявить Трампу вотум недоверия, однако, отмечает портал, данный шаг не даст заметных практических результатов.

Согласно окончательным официальным данным, победителем президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден. Однако Трамп не признает своего поражения. Сенат и Палата представителей начали в среду совместное заседание с целью утверждения итогов выборов, но были прерваны из-за беспорядков у Капитолия. Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

Во время беспорядков несколько правоохранителей получили ранения. По меньшей мере 50 демонстрантов были задержаны. В полиции уточнили, что большинство из них приехали в округ Колумбия из других регионов. Как минимум четыре протестующих погибли, в том числе одна женщина, в которую стреляли в здании Капитолия. Обстоятельства их гибели на момент публикации неизвестны. По данным полиции, у нескольких протестующих были изъяты оружие. По данным СМИ, женщина, которая была убита в здании Капитолия ранее служила в ВВС США.

Представители Демократической партии в Конгрессе США призвали Пенса принять меры для устранения Трампа от власти после беспорядков. Телекомпания CBS с ссылкой на свои источники сообщила, что члены кабинета Трампа также обсуждают возможность отстранения его от власти. Некоторые представители Республиканской партии уже открыто выступили с критикой действий президента, которые, по их мнению, могли спровоцировать штурм здания Конгресса.