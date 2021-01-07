Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

КИЕВ. 7 января. УНН. Конгресс США подтвердил победу Джо Байдена над Дональдом Трампом в выборах президента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Конгресс США подтвердил победу коллегии выборщиков Джо Байдена над президентом Трампом. Подсчет трех голосов выборщиков Вермонта поставил Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис за 270-й порог, необходимый для победы на президентских выборах", - пишет издание.

Отмечается, что Сенат и палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против голосов выборщиков в Аризоне, Неваде и Мичигане, но ходатайство провалились, прежде чем пришли к дебатам.

Напомним, попытка представителей Республиканской партии в Конгрессе США обжаловать результаты президентских выборов в двух штатах провалилась. В ночь на четверг, 7 января, Сенат проголосовал против пересмотра результатов президентских выборов в Пенсильвании. За признание итогов выборов в этом штате легитимными высказались 92 сенатора, против - 7.

Так, на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года, демократ Джо Байден одержал уверенную победу над действующим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом.

Как ранее сообщал УНН, 6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, из-за чего полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Членам Конгресса удалось продолжить заседание примерно в 20:00 по местному времени (около полуночи по Киеву).