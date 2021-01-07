ЕС надеется на мирную передачу власти Байдену

КИЕВ. 7 января. УНН. В Европейском Союзе верят в силу демократии в США и мирную передачу власти новоизбранному президенту Джо Байдену. Об этом в своем Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

“Я верю в силу институтов США и демократии. В основе лежит мирная передача власти. Джо Байден выиграл выборы. Я с нетерпением жду возможности работать с ним в качестве следующего президента США”, — отметила она.

Также, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован сценами из Капитолия США.

“Конгресс США — это храм демократии. Увидеть сегодняшние сцены в Вашингтоне — это шок. Мы верим, что США обеспечат мирную передачу власти Джо Байдену”, — написал он.

Кроме этого, глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что уверен, что США обеспечат защиту правил демократии.

“Глубоко обеспокоен касательно сцен из Капитолия США... Необходимо уважать голоса демократов. Мы уверены, что США обеспечат защиту правил демократии”, — подчеркнул он.

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Як ранее сообщал УНН, Конгресс США подтвердил победу Джо Байдена над Дональдом Трампом в выборах президента США.

Напомним, 6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, из-за чего полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Членам Конгресса удалось продолжить заседание примерно в 20:00 по местному времени (около полуночи по Киеву).