Самое большое испытание в жизни: Корбан впервые прокомментировал смерть сына

КИЕВ. 7 января. УНН. Известный украинский бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые прокомментировал смерть сына, поблагодарил всех за поддержку и отметил, что каждый из нас предназначен для вечности, но вечности в этом мире нет. Об этом от написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Самое большое испытание в жизни — бессмысленность происходящего в ней зла.

Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе. Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем”, — отметил он.

Корбан добавил, что остаётся только бесконечные красота, любовь и свобода.

“Спасибо всем за слова поддержки. За попытку разделить бремя утраты. За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего”, — добавил он.

Напомним, сын известного украинского бизнесмена и политика Геннадия Корбана, Лев Корбан, погиб 5 января. По известной информации, тела школьника и его подружки нашли на дне реки.

В полиции за этим фактом открыли уголовное производство.