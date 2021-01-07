Гнев и печаль: в Берлине резко раскритиковали Трампа из-за событий в Вашингтоне

КИЕВ. 7 января. УНН. Федеральный канцлер и президент Германии выразили возмущение в связи с протестами сторонников Дональда Трампа возле Конгресса США, где проходили дебаты по результатам президентских выборов, передает УНН со ссылкой на DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) возложили на действующего американского президента Дональда Трампа ответственность за эскалацию протестов у здания Конгресса США. Трамп, "к сожалению", не признал поражение на выборах президента в ноябре, и это "создало атмосферу для такого всплеска насилия", заявила Меркель на совещании фракции Христианско-социального союза (ХСС) в Берлине в четверг, 7 января.

В свою очередь, Штайнмайер отметил, что "сцены, которые мы видели, - это результат лжи и снова лжи, раскола и пренебрежения демократией, ненависти и травли - в высшей степени". "Вооруженная толпа", которая не признает мирной передачи власти в результате свободных выборов, была "натравленна" Трампом, заявил президент.

Меркель также выразила возмущение в связи с беспорядками в Вашингтоне подчеркнув, что фотографии с места событий вызывают гнев и печаль. Основной принцип демократии состоит в том, что выборы проявляют победителя и побежденного, отметила глава немецкого правительства. Вместе с тем Меркель выразила облегчение в связи с тем, что Сенат США утвердил Джо Байдена президентом. "Менее чем через две недели, как это и должно быть, США откроют новую главу в их демократии", - заявила она.

Как сообщал УНН, Генсек НАТО шокирован событиями в Вашингтоне и призывает уважать результаты выборов.

Напомним, 6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, во время которого должны утвердить итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, из-за чего полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.