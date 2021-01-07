Выдают желаемое за действительное: в МИД отреагировали на российские фейки об ослаблении санкций Британией

КИЕВ. 7 января. УНН. Российские СМИ тиражируют "новость" об "послаблении" Великобританией санкционного режима в отношении Крыма. На самом деле, это - выдача желаемого за действительное. Так на фейки отреагировал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Российские СМИ тиражируют "новость" об "ослаблении" Великобританией санкционного режима в отношении Крыма.

На самом деле, это - выдача желаемого за действительное", - написал представитель.

Николенко пояснил, что уже не как государство-член Соединенное Королевство начало процедуру переноса европейских санкционных режимов, в том числе относительно РФ, к собственному национальному законодательству.

"Общая лицензия британского министерства финансов для морских портов Крыма сделала санкционное отступление от решения Совета ЕС 2014/145 / CFSP. Такое отступление существует с 2017 года.

И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведения речь не идет", - написал представитель.

Николенко напомнил, что 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Соединенное Королевство остается одним из самых мощных и наиболее последовательных партнеров Украины в мире, продолжает оказывать весомую политическую и практическую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в контексте противодействия российской агрессии. Великобритания также является одним из мировых лидеров в вопросе введения и сохранения международных санкций против РФ.

"Следовательно, рассматриваем сообщение о якобы ослаблении Лондоном санкций против России как очередные российские инсинуации", - резюмировал он.

Ранее информацию о якобы "ослаблении" санкционной политики в отношении РФ также опровергла посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Напомним, СМИ сообщали, что Великобритания внесла изменение в санкционные ограничения относительно России из-за Крыма.

Отмечалось, что согласно генеральной лицензии, британские суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами.