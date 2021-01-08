Сегодня годовщина со дня катастрофы самолета МАУ в Иране: хронология расследования

КИЕВ. 8 января. УНН. Ровно в 6.14 (по иранскому времени) 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании "Международные авиалинии Украины", пишет УНН.

В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту: 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа и двое пассажиров - граждани Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады. Среди пассажиров было 24 несовершеннолетних, из них 19 детей до 12 лет.

Сразу после падения самолета МАУ сообщили, что борт был исправным также в компании исключили ошибку пилотов. Однако иранская сторона практически три дня настаивала на том, что причиной трагедии, вероятно, стал технический сбой, приведший к возгоранию двигателя. В течение этого времени появились снимки разведывательных спутников, которые подтвердили запуск двух ракет "земля - воздух", также видео запуска ракет иранскими военными.

Уже 11 января президент Ирана Рухани признал, что самолет был случайно сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции. Иран объяснил ошибку человеческим фактором.

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Что предшествовало трагедии

Трагическим событиям предшествовало обострение в отношениях между США и Ираном. За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям осуществлять пассажирские и грузовые перелеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. В FAA заявили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке представляет потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA объявили вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Ситуация начала обостряться еще в конце 2019 года, а именно 27 декабря Иран провел ракетную атаку базы США вблизи иракского города Киркук. После этого американские военные нанесли удар по объектам шиитской организации "Хезболла" в Сирии и Ираке.

В ответ на это, сторонники организации атаковали американское посольство в Багдаде, а в ночь на 3 января 2020 США начали спецоперацию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Именно его официальный Вашингтон обвинил в подготовке нападения на посольство. В ответ на убийство Сулеймани Иран атаковал военные базы США в Ираке. Именно это предшествовало катастрофе самолета МАУ.

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Расследование

Сразу после падения самолета иранские власти направила на место катастрофы следственную группу. Украина также сразу заявила о намерении направить экспертов на место трагедии. До 11 января Иран настаивал на том, что причиной трагедии стала техническая неисправность самолета, что привело к возгоранию двигателя и после распространения пламени привело к потере управляемости борта. Версия теракта была отвергнута практически сразу.

В начала расследование возник скандал вокруг бортовых самописцев: СМИ сообщили, что Иран отказывается передавать самописцы компании Boeing в США. Однако официальный Тегеран опроверг эту информацию, хотя позже представитель иранской группы, которая занималась расследованием, сообщил, что регистраторы поврежденны и планов отправлять их в другую страну на расшифровку нету.

9 января Bellingcat опубликовали видеоматериалы атаки самолета ракетой с привязкой к местности.

10 января украинские эксперты получили доступ к самописцам и деталям самолета.

В то же время спецслужбы США заявили, что самолет был сбит иранской системой ПВО российского производства Тор-М1.

11 января президент Ирана Рухани признал, что самолет был сбит ракетами, выпущенными иранскими военными из Корпуса стражей Исламской революции.

16 января иранская сторона согласились передать Украине тела погибших украинцев и привлечь к расшифровке черных ящиков украинских специалистов. Идентификация тел погибших украинцев была проведена в Иране, после чего их 19 января транспортировали в Украину.

20 января в Украину прибыл министр инфраструктуры Ирана Мохаммад Эслами с которым были проведены переговоры на высшем государственном уровне, в частности, и о передаче бортовых самописцев.

25 января МИД Ирана сообщил, что виновный в сбивании самолета находится в тюрьме.

29 января Канада официально обратилась к "Международных авиалиний Украины" с просьбой ускорить выплату обязательных финансовых компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы в Тегеране.

30 января Украина заявила о готовности привлечь экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки "черных ящиков" и настаивает, чтобы процесс расшифровки бортовых самописцев происходил в Украине. Кроме того, было заявлено, что Украина не видит надлежащей реакции со стороны Ирана в вопросе расследования трагедии.

2 февраля стало известно, что в диспетчерской службе аэропорта Тегерана изначально знали, что лайнер МАУ был сбит ракетой. Эта информация содержалась на обнародованных в СМИ записях переговоров между диспетчером и пилотом местной авиакомпании.

После обнародования этих записей Иран заявил о прекращении сотрудничества с Украиной в вопросе расследования. Однако уже 4 февраля Иран заявил, что сотрудничество будет продолжаться.

15 февраля на встрече министра МИД Украины Вадима Пристайко с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифа представитель иранской стороны заверил, что страна не будет проводить самостоятельной расшифровки самописцев, но и передавать их для расшифровки другим странам отказывается. Однако тогда же появилась информация, что расшифровку могут провести во Франции.

17 февраля Украина заявила о том, что будет вести переговоры с Ираном по выплатам компенсаций семьям погибших, а также настаивать на полном и всестороннем расследовании обстоятельств трагедии и не согласится, если виновным будет назван только рядового солдата.

19 февраля Иран в очередной раз заявил, что ящики не будут переданы на расшифровку в другую страну.

29 марта Иран временно приостановил расшифровку бортовых самописцев из-за пандемии коронавируса в мире.

23 мая представители Ирана заявили, что в катастрофе виноват оператор ракетной системы, который, вероятно, не общался с командным центром, нарушил правила открыв огонь "без разрешения".

3 июня вновь появилась информация о возможной передаче бортовых самописцев Франции.

18 июня представители Ирана заявили о готовности отдать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, если у нее есть необходимое оборудование. Позже в июне Иран официально запросил технической помощи в расшифровке самописцев.

В июле украинская сторона стала настаивать на проведении переговоров по компенсационных выплат семьям погибших.

18 июля Франция заявила, что получила "черные ящики".

23 июля Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции завершило анализ самописцев, результаты подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета. Расследование продолжается.

30 июля у Киеве начался первый этап переговоров с Ираном касательно сбитого украинской "Боинга".

Переговоры с тех пор продолжаются.

В августе иранская сторона заявила, что не будут платить компенсацию владельцу самолета - МАУ, ведь судно не было застраховано иранскими компаниями. В то же время выплаты семьям погибших будут осуществлены.

17 августа заместитель министра иностранных дел Евгений Енин считает, что расследование катастрофы самолета МАУ в Иране может длиться от 5 лет, если к нему привлекут международные суды.

23 августа Иран обнародовал данные бортовых самописцев.

Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.

"Черный ящик" успел записать все звуки из кабины пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились. Экипаж из трех человек пытался до последнего управлять самолетом. Разговор пилотов свидетельствовала о проблемах с электричеством, инструктор полетов дал указания включить вспомогательный блок питания. Все разговоры пилотов свидетельствовали, по выводам экспертов, об их физическом здоровье в момент полета. В то же время, из-за того, что запись прекратилась через 19 секунд после попадания в самолет первой ракеты, эксперты не смогли оценить влияние второй ракеты на катастрофу.

В конце августа появилась информация, что в Иране в рамках расследования катастрофы, были допрошены десятки военных.

20 октября был проведен второй раунд переговоров Украина-Иран.

25 ноября стало известно, что президент Ирана включил в проект бюджета на 2021 год 200 млн евро из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.

В начале декабря появилась информация о том, что иранская сторона намерена подготовить и передать Украине отчет о результатах расследования. Однако 7 декабря Украина заявила, что ничего не получала. А 9 декабря появилась информация, что правительство Ирана отозвало предложение президента о закладке в бюджете на 2021 год 200 млн евро на выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

15 декабря свой отчет по расследованию обнародовала Канада. Также канадская сторона заявила, что не верит в человеческую ошибку.

22 декабря появилась информация о якобы обнародование Ираном окончательного отчета по расследованию. Тогда же иранская сторона заявила, что готова выплатить семьям погибших в катастрофе по 150 тыс. долларов.

В то же время Украина получила проект отчета только 31 декабря. Теперь есть два месяца на комментарии по отчету.

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