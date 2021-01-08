Годовщина катастрофы самолета МАУ: Украина и другие страны заявили, что привлекут Иран к ответственности

КИЕВ. 8 января. УНН. Министерство иностранных дел опубликовало совместное заявление Украины, Афганистана, Великобритании, Канады и Швеции по годовщины трагической даты сбивания самолета рейса PS752, пишет УНН со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

“Год назад, рано утром 8 января 2020 года, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса „земля-воздух“ вблизи Тегерана. Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких”, — указано в сообщении.

В совместном заявлении государств отмечается: “Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам”.

Напомним, Иран наконец передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ, в ответ официальный Киев готовит предложения. Ранее Иран заявил, что передал Киеву окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”, который был сбит в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года.

Тогда в МИД Украины утверждали, что Иран не передавал никаких отчетов о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинских и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января прошлого года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.