Премьер просит Еврокомиссию способствовать получению Украиной вакцины раньше сроков, определенных COVAX

КИЕВ. 8 января. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с официальным письмом о получении Украиной вакцины от COVID-19 раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

“Премьер — министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с официальным письмом, касательно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX”, — сообщила Куришко.

Добавим, что СМИ сообщали, что глава украинского правительства направил Европейской Комиссии письмо с просьбой помочь Украине с получением вакцины от COVID-19.

“Текущая ситуация свидетельствует, что мы сможем получить вакцину от Фонда COVAX и в рамках двусторонних договоров с производителями не ранее марта 2021 года, то есть позже, чем мы это сможем себе позволить. Такой подход может привести к определенной изоляции Украины относительно стран ЕС, в частности тех, границы которых граничат с Украиной. В связи с этим мы нуждаемся в более тесном взаимодействии с ЕС и содействии раннему доступу граждан Украины к вакцинации”, — цитировали СМИ письмо главы Кабмина.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко накануне заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время и сообщил о письме от COVAX.

Отметим, что 6 января тринадцать членов ЕС призвали Еврокомиссию обеспечить помощь странам “Восточного партнерства” — Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджана и Беларуси в получении вакцины от COVID-19.