ООС: боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 8 января. УНН. В течение текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также — крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия”, — указано в сообщении.

В штабе также добавили, что: “В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет”.