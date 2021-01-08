"Подпольная вакцинация": СБУ возбудила дело из-за ввоза контрабандной вакцины в страну под видом Pfizer

КИЕВ. 8 января. УНН. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту возможного ввоза на территорию государства контрабандной вакцины против COVID-19, сообщили “Общественному” в пресс-службе СБУ, пишет УНН.

Следователи Службы открыли дело по факту ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса 6 января.

“По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer”, — сообщили в спецслужбе.

Дело возбуждено по части 3 статьи 321 Уголовного кодекса Украины (“Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств” — ред.).

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Напомним, в ряде СМИ появилась информация о том, что перед Новым годом чартерным рейсом из Израиля в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer. В Киеве после этого якобы началась подпольная VIP-вакцинация от COVID-19 чиновников и бизнесменов. Цена дозы, по сообщениям — до 3000 евро. Бизнесмен Михаил Бродский также сообщил, что прививки делают в клинике “Медиленд” и стоимость услуги составляет 2,5 тысячи евро за две дозы. По его словам, уже вакцинировались премьер-министр Денис Шмыгаль и нардеп, председатель профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, который, как заявляет Бродский, и помогает проводить сделку с вакцинами. В схеме также, как утверждает Бродский и отдельные СМИ, задействован бизнесмен Роман Гольдман, который работает на медицинских рынках Украины и Израиля, якобы свидетельствует в пользу израильского происхождения вакцины.

На фоне разгоревшегося скандала Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой реакции от правоохранительных органов и поручил Службе безопасности Украины проверить информацию.

Между тем Израиль категорически отверг возможность контрабанды вакцины в Украину.