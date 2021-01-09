Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,40 0,0000  EUR: 34,85 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идут снег и морозы: когда и где ждать
В Украину идут снег и морозы: когда и где ждать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4245

"Можно торговать и кофе, и сигаретами": Степанов о работе киосков

"Можно торговать и кофе, и сигаретами": Степанов о работе киосков

КИЕВ. 9 января. УНН. Во время действия усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января в Украине запрет на продажу сигарет касается супермаркетов, но не киосков. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в субботу, передает корреспондент УНН.

"Что касается реализации сигарет - еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их можно с легкостью приобрести, например, в киосках, ведь там прием посетителей не осуществляется. Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - сказал Степанов.

Он уточнил: запрещен именно прием посетителей в супермаркетах.

"Это так же, как, например, продажа еды в заведениях питания на вынос", - пояснил министр.

Добавим, в соцсетях поднялась волна критики по поводу ограничений на продажу некоторых товаров в супермаркетах в рамках жесткого карантина с 8 по 24 января - в частности, относительно носков и колгот, канцелярии и бытовой химии.

Степанов ответил на критику в сети относительно "запрещенки" товаров в супермаркетах, отметив, что запрет направлен на уменьшение скопления людей.

Во время жесткого карантина запрещена деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, продажа, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.