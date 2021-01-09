"Можно торговать и кофе, и сигаретами": Степанов о работе киосков

КИЕВ. 9 января. УНН. Во время действия усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января в Украине запрет на продажу сигарет касается супермаркетов, но не киосков. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в субботу, передает корреспондент УНН.

"Что касается реализации сигарет - еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их можно с легкостью приобрести, например, в киосках, ведь там прием посетителей не осуществляется. Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - сказал Степанов.

Он уточнил: запрещен именно прием посетителей в супермаркетах.

"Это так же, как, например, продажа еды в заведениях питания на вынос", - пояснил министр.

Добавим, в соцсетях поднялась волна критики по поводу ограничений на продажу некоторых товаров в супермаркетах в рамках жесткого карантина с 8 по 24 января - в частности, относительно носков и колгот, канцелярии и бытовой химии.

Степанов ответил на критику в сети относительно "запрещенки" товаров в супермаркетах, отметив, что запрет направлен на уменьшение скопления людей.

Во время жесткого карантина запрещена деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.