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В Минобороны назвали фейком информацию о картофельном пюре с РФ для ВСУ

В Минобороны назвали фейком информацию о картофельном пюре с РФ для ВСУ

КИЕВ. 9 января. УНН. В Министерстве обороны Украины отрицают информацию о том, что для питания бойцов Вооруженных сил якобы используют картофельные хлопья производства страны-агрессора РФ. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в Facebook, передает УНН.

"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, используемых для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.", - указали в Минобороны.

Так, по данным ведомства, с 2021 года питание всего личного состава ВСУ организовано с использованием Каталога продуктов питания. Ассортимент продуктов расширен до 409 наименований.

"Да, много вопросов требуют решения. Но решение о переходе на каталог в ВСУ окончательное и бесповоротное. "Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ" - очередной случай "информационной лапши", фейк", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, ранее на этой неделе в СМИ и соцсетях распространялась информация о том, что якобы украинскую армию кормят картофельным пюре производства Российской Федерации.

Как сообщал УНН, с 1 января 2021 года все воинские части ВСУ переходят на питание по каталогу.

Это означает, что 106 военных частей, которые обеспечены персоналом для приготовления пищи, остаются на Каталоге, а 252 - дополнительно к закупке продуктов по Каталогу закупать услуги по приготовлению пищи.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, Украина, ВСУ, питание
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