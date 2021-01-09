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Посольство проверяет, были ли украинцы на борту пропавшего индонезийского самолета

Посольство проверяет, были ли украинцы на борту пропавшего индонезийского самолета

КИЕВ. 9 января. УНН. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета индонезийской компании Sriwijaya Air, потерявшего связь с авиадиспетчерами и, по сообщениям СМИ, упавшего в воду у берегов Джакарты. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - написал дипломат.

Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.

Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.

По данным местных СМИ, самолет с 62 людьми на борту упал в воду недалеко от индонезийской столицы Джакарты через несколько минут после вылета.

Источник: УНН
Теги: МИД, самолет, Украина, Индонезия, авиакатастрофа, посольство
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