Посольство проверяет, были ли украинцы на борту пропавшего индонезийского самолета

КИЕВ. 9 января. УНН. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета индонезийской компании Sriwijaya Air, потерявшего связь с авиадиспетчерами и, по сообщениям СМИ, упавшего в воду у берегов Джакарты. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - написал дипломат.

Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.

Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.

По данным местных СМИ, самолет с 62 людьми на борту упал в воду недалеко от индонезийской столицы Джакарты через несколько минут после вылета.